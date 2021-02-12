Світ

Протести з відмінностями

Останніми тижнями тисячі людей протестували на вулицях багатьох російських міст. Хоча протести не стали більшими, ніж у попередні роки, між ними, на думку кореспондента видання Times, є відмінності. Протестувальники здавалися більш рішучими і сміливими, а жорсткість поліції переростала у жорстокість. В руках Кремля ще є багато козирів: серед силовиків немає розколу, кількість протестувальників не досягла критичної маси, парламентська опозиція придушена а іноземна реакція (за винятком США) досить слабка. Команда головного російського опозиціонера Алєксєя Навального, якого російська Феміда таки запроторила на два з половиною роки за грати, хоче зробити протест постійним, як це було в у Білорусі. Щоправда, там інша ситуація: протести почалися через фальсифікацію, на думку багатьох, виборів. Восени в Росії пройдуть вибори в Держдуму. Тоді й стане зрозуміло, що думає більшість росіян, які нині мовчать.

Ще одна проблема для італійських медиків

З цієї історії можна було б і посміятися, але деяким її учасникам нині не до сміху. І трапитися вона могла, мабуть, лише в країні, яка найперше асоціюється зі словом “мафія”, тобто в Італії. Тамтешнє, а конкретно – неаполітанське злочинне співтовариство поставило вимогу водіям карет швидкої допомоги не вмикати сирени. Як виявилося, це заважає… “нормальній роботі” вуличних наркоторговців, які приймають автомобілі медиків за поліцейські. Коли вони (та їхні клієнти) чують звуки сирен, то припиняють свої товарно-грошові відносини і поспішають сховатися. Через погрози представників мафії автомобілям швидкої допомоги доводиться вмикати сирену лише тоді, коли вони перебувають за межами території, які контролюють банди. Це також затримує карети на шляху до хворих, що також викликає невдоволення останніх та їхніх родичів. З цього випадку можна зробити два висновки: по-перше, свою поліцію наркобанди таки побоюються; по-друге, проблеми медиків у Італії не обмежуються лише боротьбою з коронавірусом.

Невеселі думки Білла Гейтса

У нинішній оргії коронавірусу здебільшого звинувачують або китайців з їхніми кулінарними вподобаннями, або ж сильних світу цього, які, мовляв, змовилися, щоб підкласти людству таку свиню. Засновник Microsoft Білл Гейтс прокоментував конспірологічні теорії про його причетність до пандемії COVID-19. За його словами, люди шукають “простих рішень” і задаються питанням, чи не стоїть хтось за поширенням вірусу. Висловлені ним думки не дуже веселі – Гейтс, зокрема, вважає, що коронавірус став частиною повсякденного життя – “так само, як землетруси, торнадо або кліматичні зміни”. Він також зазначив, що недостовірна інформація заважає вакцинації, тому епідемія триватиме довше. “Якби людство було краще готове до пандемії, все було б інакше, зокрема, рівень смертності був би набагато нижчим”, – вважає відомий філантроп. А ще він, мабуть, вирішив підбадьорити землян і додав, що наступна пандемія може бути “вдесятеро гіршою”.

Україна

Удар у саме ядро

На думку екс-нардепа і активного борця з певними корупціонерами Сергія Лещенка, санкції Володимира Зеленського проти трьох телеканалів стали серйозним ударом в електоральне ядро Петра Порошенка. Тепер, мовляв, стало зрозуміло, що король був голий. І що П.Порошенко не мав наміру закривати телеканали Віктора Медведчука, а хотів безкоштовно піаритися на них. За словами С.Лещенка, протягом кількох років Порошенко “позичав у Сірка очі” й пояснював, що не міг накласти санкції на одіозні канали, а Зеленський тепер зробив це одним розчерком пера. Більше того, якщо вірити Лещенку, за президентства Порошенка шляхом накладання санкцій СБУ було усунуто багато конкурентів Медведчука, а для нього самого створені “тепличні умови”. Крім цього, як вважає С.Лещенко, накладені на три телеканали санкції нівелюють імідж В.Зеленського як проросійського політика, який йому довший час створювали П.Порошенко і його команда.

Феміда без довіри

Людям в Україні вже набридло чекати змін, зокрема в судовій сфері. Голослівні реформи, які не розв’язують проблеми, а є лише окозамилюванням, розчаровують і викликають байдужість. Центр Разумкова на замовлення Офісу Ради Європи в Україні провів соціологічне дослідження щодо ставлення українців до судів. Українським судам повністю довіряє аж 1,7% українців. Це лише трохи більше, ніж російським ЗМІ (0,7%) і політичним партіям (1,6%). Скоріше довіряють судам ще 11,3%. При цьому 40,6% не довіряють судам взагалі, а 37,4% скоріше не довіряють. На думку 34,8% опитаних, під час ухвалення рішення судді найчастіше керуються міркуваннями власної вигоди. Ще 14,2% вважають, що судді зважають на майнове становище сторін, і лише 13,3% думають, що судді справді керуються законом. Показово й те, що судову систему вважають однією з найкорумпованіших структур в Україні. У цьому вона поступається лише митниці.

Тернопілля

Погані думки і такі ж вчинки

Кажуть, що нічого не роблячи, люди вчаться робити погане. На обліку в обласному центрі зайнятості перебуває понад 12 тис. безробітних. Тож не виключено, що декому з них спадають на думку вельми оригінальні способи заробітку. Приміром, житель Тернополя разом зі львівськими колегами налагодив мережу збуту широкого прейскуранту наркотичної сировини. Інший поціновувач вишуканих напоїв вирішив скуштувати не якоїсь “бурди”, а елітного Hennessy. Причому роздобув його, можна сказати, майже “по-англійськи” – не розплатившись на касі супермаркету і не попрощавшись з касиркою. А троє друзів, “підігрітих” оковитою, вирішили дістати гроші на похмілля й залізли в електропідстанцію, щоб поцупити трансформатор. Результат: одному з них не те що пхати пальці до струму, а й ходити по землі вже не доведеться. Тим часом на одному з сайтів з’явилася інформація про позитивний вплив азартних ігор на здоров’я, зокрема, про те, що вони дають можливість перенести “дозований стрес”. І що весь секрет, мовляв, “у правильному підході”. Можливо, в чиїйсь світлій голові зародилася думка відкрити казино – виключно для підвищення стійкості краян до стресу?