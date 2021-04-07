У поліцейських така доля, що на них нарікають, їх нерідко й лають, але у випадку нагальної потреби звертаються саме до них.

Зрештою, в цивілізованому суспільстві так і повинно бути: якщо права законослухняного громадянина порушені, то ці свої скарги він має адресувати саме правоохоронним органам, а не шукати якісь інші, неформальні структури і групи, які б вирішили його проблему.

Відчутні нотки нарікання були присутні й у кількох моїх публікаціях на поліцейську тему, і стосувалися вони, нагадаю, мешканця одного з сусідніх будинків з виглядом “я-вас-всіх-бачив-на…” , який має звичку вигулювати величенького пса явно не декоративної породи без намордника (ще чого!) і без повідка. Це видовище спонукало зателефонувати на лінію “102” з надією, що правоохоронці пояснять громадянинові неприпустимість такої поведінки і необхідність поважати права своїх ближніх.

Декілька попередніх моїх дзвінків ще у лютому і в березні результату не дали – досхочу нагулявшись, пес поряд із своїм господарем з мобілкою біля вуха і пальцем у носі спокійно прямував до свого під’їзду. А патрульні в той час або дуже довго добиралися, або ніяк не могли відшукати описану мною вуличку біля славнозвісного ПК “Березіль”. Я ж тоді мав можливість, подумки і напівголосно лаючись, подумати і над якістю реформованої поліції, і взагалі, над питанням елементарної захищеності людини в нашому соціумі та дуже “файному” місті зокрема.

Відтоді власник схожого на невелике теля псюри (щиро кажучи, порівняння з парнокопитними стосується не лише чотирилапого) своїх звичок не змінив – усе так же давав своєму улюбленцеві бігати де тому заманеться. Сьогодні – теж. Не плекаючи особливих ілюзій і радше для журналістського експерименту, зателефонував у поліцію. І був, зізнаюся, немало здивований, коли дуже швидко прибув патрульний наряд. Також, не без деякого задоволення, побачив, як після нетривалої розмови з поліцейським вайлуватий чолов’яга швидко пішов з псом до будинку – щоправда, пес і далі був без повідка (втім, припускаю, що його господар просто не вважав за потрібне брати його з собою, виходячи з дому).

Не знаю, що зіграло роль в даному випадку – можливо, відоме “крапля камінь точить”, і я вже просто набрид службі викликів своїми дзвінками і попередніми публікаціями, про які повідомляв на лінію “102”. В будь-якому випадку (і майже в радянському стилі) хотілося б відзначити оперативність правоохоронців і визнати, що цього разу, на відміну від попередніх, отримав від них хоч невеличке, та все ж сприяння – замість великої дулі.

Тільки от… чи повчальною виявиться профілактична розмова для власника пса? Це кінець моєї “Собачої саги” чи “Далі буде”? Як мовиться, дасться чути…