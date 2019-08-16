В період з 20 серпня по 30 вересня 2019 року на водоймах Тернопільської області розпочинається друга линька раків та встановлюється заборона на їх вилов.

Основна мета заборони – захистити членистоногих у період другої линьки, під час якої вони найбільш вразливі.

Протягом даного періоду раки скидають свій старий панцирний покрив. Поки новий покрив не затвердіє – вони можуть стати легкою здобиччю для хижака та браконьєрів, адже стають малорухливими. Скидання панцира може тривати кілька хвилин, а іноді й цілу добу. До цього під старим твердим покривом утворюється новий м’який покрив, і поки він не затвердіє, рак росте в довжину. Повне затвердіння панцира відбувається протягом 1—1,5 місяця.

За вилов раків під час заборони на порушника може чекати адміністративна відповідальність як за ч. 3 ст. 85 КУпАП (штраф – 170 грн), так і за ч. 4 ст. 85 КУпАП (штраф – від 340 до 680 грн з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення та незаконно добутих водних біоресурсів). Крім того, порушнику доведеться сплатити збитки у розмірі 25,5 грн за кожний екземпляр незаконно виловленого рака.

Також, залежно від ступеня завданих збитків, передбачена кримінальна відповідальність за ст. 249 ККУ (незаконне зайняття рибним або іншим водним добувним промислом). Дана стаття передбачає накладення штрафу у розмірі від 1 700 до 6 800 грн або обмеженням волі на строк до трьох років з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого. Управління Державного агентства рибного господарства у Тернопільській області закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись встановлених правил рибальства.

Якщо Ви помітили порушення, прохання терміново повідомляти на цілодобову «гарячу лінію» Тернопільського рибоохоронного патруля: (0352) 27-70-34 та (097) 427-85-95