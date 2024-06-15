На превеликий жаль, громада Тернопільщини зазнає непоправних втрат на жорстокій війні, розв’язаній нашими одвічними ворогами.

Стало відомо про загибель нашого земляка, жителя села Посухів Бережанської громади Романа Кашараби. 22 червня йому мало б виповнитися 50 років.

Роман Кашараба народився у селі Посухів. Навчався в Посухівській початковій школі та Потуторській ЗОШ. У 1992-94 роках проходив строкову військову службу. Працював у побутовій сфері та в будівельній галузі. 26 січня 2023 року був мобілізований до лав ЗСУ.

Життя захисника обірвалося 11 червня під час виконання бойового завдання на Донеччині.

У чоловіка залишилися дружина та двоє синів.

“Щирі співчуття родині, друзям та близьким! Сили та міцності пережити цю важку втрату… СЛАВА УКРАЇНІ!”, – ідеться у зверненні Бережанської міської ради.