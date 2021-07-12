Трагедія сталася 9 липня. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Золоте загинув старший солдат Володимир Яськів. Він проживав у селищі Великі Бірки, що неподалік Тернополя.

Про втрату повідомила прес-служба 24 ОМБр імені короля Данила.

Як розповіли у військовій частині, Володимир знаходився на чергуванні та вів спостереження за противником, коли окупанти почали масований обстріл з крупнокаліберних кулеметів, гранатометів, протитанкових керованих ракет та мінометів 82-го калібру. Ворогу була надана адекватна відповідь з дозволених засобів озброєння для придушення вогневих точок противника. Але під час зміни позиції старшим солдатом Яськівим сталося непоправне… ворожий снайпер смертельно поранив Володимира. Характер поранення виявився несумісним з життям.

Побратими та командування підрозділу, де Володимир Богданович проходив службу вже півтора роки, згадують його як порядного, сміливого, працьовитого та кваліфікованого військовослужбовця, який завжди проявляв розумну ініціативу та був надійною підтримкою для своїх командирів.

Володимир Богданович Яськів народився 29 липня 1977 року і був родом з селища Великі Бірки, що на Тернопільщині. Невдовзі мав відзначати своє 44-річчя.

“Він назавжди залишиться в нашій пам’яті, як Герой, що віддав своє життя за нашу державу, за вільну та незалежну Україну. Вічна пам’ять тобі, Воїне!”, – зазначають у бригаді імені короля Данила.