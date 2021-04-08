7 квітня на Тернопільщині сталася трагедія: відійшов у Вічність працівник КП “Заліщицьке МКП” – Степан Бесіда.

Про це повідомила пресслужба Заліщицької міської ради, передає 0352.ua.

“Важка невблаганна хвороба перервала життя надійного товариша та чуйного колеги. Відповідальний, врівноважений, принциповий, завжди готовий прийти на допомогу – таким запам’ятають його всі, кому довелось знати, працювати та спілкуватись з Степаном Миколайовичем.

Був депутатом VII скликання Заліщицької міської ради, відзначився волонтерською діяльністю на користь військовослужбовців, які проходять військову службу в зоні АТО.

Світлий спомин про Степана Миколайовича назавжди залишиться у серцях рідних, колег, усіх, хто його знав, любив та шанував. Висловлюємо співчуття рідним та близьким, поділяємо з ними біль та смуток. Вічна і світла пам’ять!”,- ідеться у повідомленні.