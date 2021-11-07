Невакцинованих мешканців Тернопільщини можуть відсторонити від роботи: як це відбуватиметься

З 8 листопада набуде чинності Наказ Міністерства охорони здоров’я “Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням”.

Про це нагадав Заступник міністра охорони здоров’я – Головний санітарний лікар Ігор Кузін під час спільного брифінгу із в.о. Голови Державної служби України з питань праці Ігорем Дегнерою, повідомляє МОЗ.

“Відповідно до Наказу обов’язковим щепленням проти COVID-19 підлягають працівники: центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів, місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів та закладів освіти. Зазначу, що працівники вказаних організацій потрапили у цей перелік, у першу чергу для забезпечення безперебійної та безпечної роботи органів виконавчої влади на національному та місцевому рівнях та закладів освіти”, – заявив Ігор Кузін.

Він пояснив, що працівники вказаних підприємств мають високий ризик захворіти на COVID-19, оскільки мають багато соціальних контактів під час роботи. Водночас, інфікування хоча б одного працівника несе ризик інфікування усіх інших працівників, які перебували з ним в контакті та, додатково, потребує самоізоляції великої кількості колег.

Ігор Дегнера розповів, як саме має здійснюватись відсторонення невакцинованих співробітників.

“У першу чергу керівник підприємства має проінформувати працівників про правові наслідки у випадку ухилення або відмови від щеплення. Йдеться про відсторонення від роботи без збереження заробітної плати до часу усунення причин, які зумовили відсторонення – тобто отримання щеплення”, – наголосив Ігор Дегнера.

Він пояснив, що керівник підприємства має скласти відповідний акт, якщо працівник ухиляється або відмовляється від проведення щеплення.

Головний санітарний лікар наголосив, що не можуть бути відстороненими від роботи працівники, які мають протипоказання до вакцинації та надали відповідний медичний висновок, виданий закладом охорони здоров’я.

Наразі форма довідки про протипокази перебуває на затвердженні у Центральних органів виконавчої влади. Ігор Кузін підкреслив, що у довідці не буде вказуватись діагноз, а тому керівник може вимагати її цілком законно.

В.о Голови Державної служби з питань праці додав, що працівники, які отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19, не можуть бути відстороненими від роботи, оскільки вже не йдеться про ухилення або відмову від вакцинації.

Детальніше про відсторонення від роботи невакцинованих працівників, які підлягають обов’язковим щепленням читайте за посиланням.

Нагадаємо, що станом на 3 листопада 85% медичних працівників щеплені хоча б однією дозою антиковідної вакцини. 66% медиків завершили відповідний курс вакцинації.