Тернопілля і далі перебуває у “жовтій” карантинній зоні. Та чи надовго?

За словами заступника генерального директора з досліджень біологічних факторів, лікаря-епідеміолога ДУ “Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України” Володимира Паничева, епідситуація стосовно COVID-19 в нашому краї досі нестабільна, пишуть Тернополяни.

«Тенденція до зниження захворюваності в Тернопільській області проявляється в тому, що знижуються показники виявлення та інцидентності. Але, на превеликий жаль, на фоні цієї позитивної тенденції ми мамо доволі високу летальність. Лише за вчора зареєстровано 18 випадків. Все це люди не вакциновані і які мають супутні патології (серцево-судинні захворювання, надлишкова вага, цукровий діабет)», — зауважує Володимир Паничев.

Він наголосив, що для того, аби ситуація покращилася, потрібно, в першу чергу, провакцинувати людей із групи ризику.

«Треба забезпечити вакцинацію групи людей із вікового та медичного ризику – діти онуки таких громадян мають серйозно віднестися до цього питання та провести із ними просвітницьку роботу і організувати проведення щеплення від коронавірусу. Якщо ми не розв’яжемо цієї проблеми, то ситуація із збільшенням смертності серед груп ризику буде зберігатися й надалі», — додає лікар-епідеміолог.