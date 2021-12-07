Роменський міськрайонний суд, що на Сумщині, скасував наказ про відсторонення від роботи нещепленої вчительки. Позивачка – працівниця школи № 2 у Ромнах. На оскарження рішення є 30 днів.

Суд проходив у спрощеному провадженні, повідомляє Суспільне. Відповідачем у справі є директорка Роменської ЗОШ №2 Олена Юракова.

Вчителька англійської Ганна Поліщук вважає своє відсторонення від роботи порушенням права на працю. Посилається на ст. 46-ту Конституції України: “В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням їх строку дії цих обмежень. А на сьогоднішній день в Україні не введено воєнного чи надзвичайного стану. За таких обставин неприпустимим є обмеження на працю, отримання заробітної плати, а також права на захист від дискримінації за будь-якими ознаками”.

Вона просила суд визнати незаконним і скасувати наказ про відсторонення, допустити до роботи та виплатити гроші за вимушений прогул. Директорка Олена Юракова розповіла, що не видавати наказ не могла, бо виконувала урядову постанову. Керувалась й іншим.

“Як керівник школи, я повинна була ще і піклуватися про дітей. Тому що відсутність 100% вакцинації загрожувала дистанційному навчанню, а це, дійсно, відбивається на наших дітях”, – сказала вона.

Водночас директорка зазначила, що є рішення комісії з ТЕБ та НС та стаття 117 Конституції, де вказано: “Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов’язковими до виконання”. Також посилаються на наказ МОЗ 153 – перелік професій, які підлягають обов’язковій вакцинації.

Окрім того, як говорить вона, інформація про щеплення не належить до інформації про діагноз або стан здоров’я.

На питання судді, чому вчителька не продовжила викладати свій предмет дистанційно, якщо вважала наказ незаконним, Ганна Поліщук відповіла, що її групу передали іншому вчителю. Своєю чергою, на питання чому вирішили відстороняти від роботи, якщо навчання все одно дистанційне, директорка сказала, що у постанові Кабміну про форму навчання не йдеться. У разі невідсторонення невакцинованого працівника директору загрожував штраф до 170 тис. грн.

Після нарадчої кімнати, суд задовольнив позов частково: скасували наказ про відсторонення. Однак прохання про відшкодування грошей, які вчителька втратила за час, протягом якого не працювала – не задовольнили.

Повний текст сторони зможуть отримати у четвер – 9 грудня, термін його оскарження – 30 днів. Чи скористаються правом на апеляцію вони не знають. “Не знаю, не готова ще вам сказати. Тут все двояке, тому що нам вчителі потрібні, нам хочеться повернути їх до школи, до роботи, але чи відповідає це законодавство, як я буду чинити, я не знаю,”- сказала Олена Юракова.

“Поки що ми подумаємо іще. Тільки-тільки судове засідання закінчилося, чи далі подавати, чи ні в апеляційний суд. Так само як і частково мої позовні вимоги були ухвалені, так само частково я і задоволена”, – сказала Ганна Поліщук.

За словами Олени Юракової, 8 листопада, крім вчительки англійської, вона відсторонила ще чотирьох невакцинованих працівників: педагога, бібліотекарку, лаборанта та прибиральницю. Вони до суду не позвались.

За словами директорки департаменту освіти Сумської облдержадміністрації Вікторії Гробової, в області на 6 грудня від роботи відсторонено 255 нещеплених працівників освіти.