Візит фронтмена “Океану Ельзи” і партії “Голос” заплановано на четвер, 24 жовтня.

Місце для зустрічі з прихильниками Вакарчук обрав елітарне – конференц-залу готелю “Авалон”.

В розісланому медіа прес-анонсі йдеться, що політик прозвітує про діяльність у Верховній Раді. Хоча насправді звітувати нема про що. Фракція “Голосу” – одна з найпасивніших у цій Раді, а сам співак розривається між можливістю виступити на концерті та нудною роботою законотворця.

Власне, щось подібне становить собою фан-клуб прихильників “Голосу” на Тернопільщині. Нагадаємо, що незважаючи на другий рейтинг по області жоден мажоритарник від Вакарчука не пройшов у Верховну Раду. Кандидати від маргінальної на теренах краю Галицької партії програли у сільських округах, а у Тернополі не виправдала себе ставка на “грантоїда” з оточення міського голови Максима Черкашина.

Цікаво, що після виборів кандидати-порохоботи від УГП вернулися у лоно власної партії, якою щедро опікується цукрозаводчик з Львівщини, а Черкашин так і не зміг розбудувати власну структуру.