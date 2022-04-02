Перші зграї чорногузів прилетіли на Тернопільщину.
Птахів побачив і сфотографував неподалік свого дому мешканець Монастириськ Степан Бориславський.
“Сьогодні, 30 березня 2022 року неподалік мого будинку прилетіли лелеки. Може для селфі?”, – написав чоловік.
У коментарях користувачі захоплюються величною красою лелек і висловлюють надію на те, що птахи принесуть в Україну мир.
“Все буде Україна! Буде весна. Буде життя”, – прокоментував Василь Халуп’як.
“Лелеки несуть мир і радісне майбутнє”, – додала Олена Халуп’як.