Несуть мир і радісне майбутнє: на Тернопільщину прилетіли лелеки. ФОТО

Перші зграї чорногузів прилетіли на Тернопільщину.

Птахів побачив і сфотографував неподалік свого дому мешканець Монастириськ Степан Бориславський.

“Сьогодні, 30 березня 2022 року неподалік мого будинку прилетіли лелеки. Може для селфі?”, – написав чоловік.

У коментарях користувачі захоплюються величною красою лелек і висловлюють надію на те, що птахи принесуть в Україну мир.

“Все буде Україна! Буде весна. Буде життя”, – прокоментував Василь Халуп’як.

“Лелеки несуть мир і радісне майбутнє”, – додала Олена Халуп’як.