На Тернопільщині спостерігатиметься несприятлива погода. За прогнозами синоптиків, вдень можливий мокрий сніг.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, вранці місцями спостерігатиметься налипання мокрого снігу, на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Метеорологічна ситуація відповідатиме жовтому рівню небезпечності. “На заході опади залежатимуть від температури повітря: можливий мокрий сніг і дощ. Також зберігатиметься тенденція до похолодання: від 3 морозу до 3 тепла. Втримається рвучкий вітер! Через перепади температурних показників може утворюватися ожеледиця, що може сприяти небезпечним ситуаціям на дорогах. Тому обережно, пішоходи та водії”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, тенденція до похолодання на Тернопільщині посилиться. Протягом тижня здебільшого зберігатимуться мінусові температурні показники. Почастішають опади у вигляді снігу.