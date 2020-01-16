65 іноземців влаштувалися на роботу у нашому краї. В обласному центрі зайнятості видали тридцять дозволів роботодавцям на застосування їхньої праці.

На Тернопільщині робота іноземців – рідкість. Натомість жителі нашого регіону масово виїжджають на заробітки у сусідні країни. Тільки у Польщі працює понад два мільйони українців.

Як повідомив директор обласного центру зайнятості Василь Олещук, проблема нестачі фахівців постійно загострюється в нашому краї.

«Минулого року було видано роботодавцям 30 дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, 23 таких дозволи продовжено, 8 – скасовано, 1 – відмовлено, до 6 дозволів внесено зміни. За станом на 01.01.2020 року згідно з отриманими дозволами на Тернопільщині продовжує працювати 65 іноземців».

Щоб частково вирішити проблему нестачі кадрів, на Тернопільщині проводять навчання на замовлення роботодавців. Ваучери на безоплатну освіту можуть отримати безробітні.

Софія Романська