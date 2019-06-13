Більше 60 малих архітектурних форм, які не увійшли до схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Тернополя, власники повинні перенести у дозволені місця або демонтувати.

Рішення про це прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету 12 червня.

Схему розміщення тимчасових споруд виконавчий комітет затвердив у квітні цього року. Після цього підприємцям, кіоски яких були розміщені у невідповідних місцях: на газонах, тротуарах, в охоронних зонах інженерних комунікацій, зупинках громадського транспорту та ближче, ніж 50 метрів до загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів, надіслали листи-попередження. У них йшлося про те, що власники МАФів не можуть автоматично отримати продовження договору сервітуту, але мають право звернутися до депутатів з проханням продовжити договір сервітуту або перенести кіоски у дозволене місце.

– Людям була запропонована альтернатива: або зверніться до міської ради і отримайте нову ділянку, або на сесію, щоб продовжити договір на існуючу ділянку, – прокоментував Сергій Надал, міський голова. – Усього МАФів, які не підлягають автоматичному продовженню є 95. На сесії, яка відбулася 6 червня було розглянуто 20 звернень. З них депутати прийняли рішення продовжити договори сервітутів по 6. Частина підприємців погодилися самостійно демонтувати споруди. Залишилося 67 власників МАФів, які ніяким чином не відреагували: не подали заяву на продовження сервітуту або на зміну місця адреси, не демонтували самостійно свій кіоск. Це означає, що починаючи з 26 квітня, тобто з дати завершення попереднього договору сервітуту, і до сьогодні вони знаходяться на даних земельних ділянках незаконно. Тому сьогодні було прийнято рішення про демонтаж цих споруд. Даємо підприємцям для цього 20 днів. Упродовж цього часу вони можуть самостійно забрати свій кіоск або звернутися у міську раду і ми запропонуємо іншу земельну ділянку в обмін тієї, де вони розташовані, або через 20 днів буде здійснено примусовий демонтаж. Щоб не протермінувати 20 днів і не чекати наступної сесії, оскільки у Схемі є перелік вулиць, які ми пропонуємо для встановлення тимчасових споруд, люди можуть до нас звернутися із заявою, яку ми напарвимо депутатській комісії і зробимо все за спрощеною процедурою: комісія розглядає заяву, дає погодження і ми підписуємо договір сервітуту. А на сесію треба йти тільки тому, хто наполягає на тому, щоб його діюче місце, яке не потрапило у Схему, залишилося за ним, але депутати можуть не дати на це дозвіл.

Міський голова також зазначив, що йдеться тільки про ті тимчасові споруди, власники яких мали договори сервітутів, термін дії яких завершився. Крім цього, в місті є багато підприємців-власників кіосків, які мають укладені договори оренди на декілька років, і термін дії яких не завершився. Вони продовжують працювати до завершення терміну договору.

Ольга Трач

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