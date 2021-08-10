Про випадок травмування на виробництві 50-річної жительки одного з сіл Зборівської громади поліцейських повідомили місцеві медики.

До лікарні з травматичною ампутацією чотирьох пальців правої руки звернулася 50-річна жителька села Млинівці. Жінка працює на одному з приватних підприємств, де, за її словами, й отримала важку травму.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк.