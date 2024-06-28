Внаслідок нещасного випадку помер наш земляк, захисник України Михайло Володимирович Ковцун.

Про важку втрату повідомили у Хоростківській міській раді.

Михайло Ковцун народився 27 жовтня 1979 року в селі Перемилів. У липні 2015 року став на захист України, вступивши до лав добровольчого батальйону. Відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконував військовий обов’язок впродовж 9 років!

“Висловлюємо глибокі співчуття родині та близьким Михайла. Разом з вами скорбимо про його втрату.

Кожен загиблий Воїн – це болючий шрам на душі, їхні імена назавжди будуть взірцем мужності, патріотизму та незламності.

Вічна пам’ять та вічна слава Герою!”, – ідеться у зверненні міської ради.