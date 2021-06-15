Нещасний випадок з летальним наслідком трапився на Тернопільщині 15 червня.

У полях на території Підгаєцької територіальної громади, а саме у селі Голгоча, місцевий житель близько 10 ранку побачив перекинутий трактор. Під ним лежав непритомний чоловік.

На місце події він одразу викликав швидку та поліцію. За попередніми даними, чоловік не впорався з керуванням і як результат – сільгосптехніка перекинулася. Водій вилетів з кабіни і його затисло транспортом.

Бригада екстреної меддопомоги констатувала смерть потерпілого.

Даний факт правоохоронці внесли в ЄРДР згідно із статтею 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Причини аварії встановить слідство.