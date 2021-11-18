В Бучачі на Тернопільщині виявили унікальну знахідку.

У стовбурі зрізаного дерева знайшли два зображення хреста. Про це повідомили на сторінці парафії Св. отця Миколая у Фейсбуці.

“Знайдення нерукотворного образу Хреста Господнього на зрубі дерева. М. Бучач, церква святого архистратига Михаїла. Листопад 2021 рік”, – ідеться у дописі.

“Що воно може означати? Про те, що будуть якісь зміни для людства, щось до нас говорить Господь… Щоб людство не падало у відчай, щоб не розчаровувалося, дається цей хрест… Це знамя для нас християн має дуже велике значення!”, – зазначив з цього приводу настоятель місцевого храму.

Він додав, що на храмовий празник знахідку освятять і будуть зберігати у церкві, аби люди могли “доторкатися до хреста і зцілюватися від важких недуг”.