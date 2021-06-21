Нерест завершився, але обмеження є: що дозволено рибалкам на Тернопільщині

На Тернопільщині закінчилася нерестова заборона на вилов риби. Обмеження діяли з 1 квітня по 10 червня. Тож тепер рибалки можуть виходити на тихе полювання.

Житель Збаразького району Іван Бобко рибалить з дитинства. Чоловік каже, що правилами нересту не нехтував.

«У цій справі важливо дотримуватися правил. Бо якщо їх не виконувати, то може не стати, що рибалити. Багато знайомих масово виловлюють. Я полюю на великі рибини. Хоча тут не завжди буває успіх. А взагалі ту справу дуже люблю. І відпочиваю таким чином, і харч собі здобуваю».

Під час нересту на Тернопільщині виявили майже двісті порушників. Їм доведеться заплатити штрафи. Втім, правила риболовлі діятимуть і далі, хоча вони дещо послаблені.

Як повідомили в Держрибагенстві, після завершення нересту на водоймах загального користування дозволений любительський лов з берега або човна, вудками всіх видів із загальною кількістю гачків не більше 5 на людину, з дотриманням добової норми вилову – до 3 кг на людину.