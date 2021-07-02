Світ

Ще одна неприємність для Швеції

Одним лише програшем Україні на Євро-2020 неприємності Швеції не обмежуються. Прем’єр-міністр країни Стефан Льовен повідомив, що йде з посади. Це сталося після того, як уряд оголосив йому вотум недовіри. “Це було найскладніше політичне рішення з тих, які мені доводилося ухвалювати”, — заявив політик на брифінгу, сповістивши про свою відставку. Раніше уряди Швеції шість разів намагалися оголосити вотум недовіри прем’єру, але вдалося їм це вперше в історії. Після цього Льовен міг обрати між виборами чи відставкою, щоб сформувати інший уряд. Він обрав відставку, адже вибори на тлі пандемії коронавірусу, на його думку, не найкращий варіант. Льовен також наголосив, що він відкритий до пропозицій очолити уряд, який буде готовий підтримати Ріксдаг — парламент Швеції. “Моя партія і я готові поділяти відповідальність і продовжувати вести нашу країну вперед разом з іншими конструктивними політсилами”, — додав він.

Привід для сліз співвітчизників

Це, звісно, може бути з категорії сюжетів на тему “Поки товстий схудне, то худий здохне”, але… північнокорейське телебачення визнало очевидну втрату ваги вождем країни, “генієм серед геніїв”, “блискучим товаришем” Кім Чен Ином. На державному телеканалі з’явився сюжет про те, що стан його здоров’я викликає занепокоєння в Пхеньяні. “Люди були дуже вбиті горем, побачивши, що шановний генеральний секретар виглядає схудлим. Всі говорять, що вони плакали”, – заявив у передачі один північнокореєць. На початку червня Кім Чен Ин вперше за місяць з’явився на публіці, провівши засідання політбюро центрального комітету Трудової партії. ЗМІ відзначали, що на фотографіях з цього засідання північнокорейський лідер виглядає помітно схудлим. Зокрема видно, що Кім Чен Ин щільніше, ніж зазвичай, затягнув ремінець наручного годинника. Ну, хіба не привід для рік сліз люблячих співвітчизників?

Білорусь проти партнерства

Будь-яка дія, відповідно до законів природи, викликає протидію. Згідно з повідомленням МЗС Білорусі, країна призупиняє свою участь в ініціативі ЄС “Східне партнерство”. Ця ініціатива поширюється на шість східноєвропейських країн: Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну. Рішення білоруської влади пояснюється санкціями ЄС, введеними проти режиму Олександра Лукашенка після вимушеної посадки літака Ryanair. Також повідомляється, що Білорусь починає реалізацію процедури припинення дії Угоди про реадмісію з ЄС. МЗС країни також оголосив, що у відповідному порядку буде заборонений в’їзд до Білорусі представникам європейських структур і особам з країн Європейського союзу, “які сприяли введенню обмежувальних заходів”. Зі свого боку міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що білоруси, незалежно від рішення своєї влади, залишаються у європейській сім’ї народів і Україна продовжить підтримувати їх.

Україна

Навчання у супроводі зубного скреготу

У Чорному морі поблизу берегів України тривають міжнародні військово-морські навчання Sea Breeze-2021 і спільне морське патрулювання ВМС України та шостого оперативного флоту США. Ці заходи відбуваються у супроводі відчутного зубного скреготу і звичних провокацій з боку нашого північного сусіда, який залюбки оголосив би усе (або хоча б значну частину) Чорного моря “сферою своїх життєвих інтересів”. У навчаннях ВМС України та другої постійної військово-морської групи НАТО задіяна рекордна кількість учасників: 5 тисяч військовослужбовців, 32 кораблі, 40 літальних апаратів, 18 загонів спецпризначення і водолазних груп з 32 держав світу. Під час навчань відпрацюють різноманітні бойові сценарії: зіткнення десантних кораблів, маневри на суші, водолазні операції, морські операції з перехоплення, взаємодія в ході спеціальних операцій, протичовнова активність та пошуково-рятувальні операції. Триватимуть навчання Sea Breeze-2021 до 10 липня 2021 року. Доти, напевно, й буде чути отой самий зубний скрегіт з північного сходу…

За законами держави-агресора

У місцях позбавлення волі у РФ та на тимчасово окупованих Росією українських територіях перебувають декілька сотень громадян України, включаючи військових і жінок. Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. “На жаль, держава не може сьогодні гарантувати дотримання конституційних прав і свобод на окупованих територіях. Наші співвітчизники змушені виживати за законами природного відбору держави-агресора, яка викорінює не лише все українське, а й людську гідність. 405 громадян України, із яких 44 військовослужбовці та 30 жінок, перебувають у концтаборах і місцях для тортур Російської Федерації та на окупованих територіях”, – повідомила вона. Водночас омбудсмен зазначила, що за останні роки Офіс омбудсмена зафіксував значне збільшення кількості повідомлень про порушення прав громадян.

За словами Денісової, у 2019 році таких повідомлень було 34 тисячі, у 2020-му – понад 48,5 тисяч, а за перше півріччя 2021-го – вже понад 27 тисяч.

Тернопілля

Закон почав діяти?

“Жінка перебувала в громадській будівлі… в засобі індивідуального захисту, яка щільно не закривала ніс та рот, чим вчинила адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.2 ст.44-3 КУпАП… Суд визнав жінку винною та виніс їй попередження”. Коли прочитав це, то продумав, що стосується написане не “файного” міста, а якогось Кельна чи Глазго. Невже закон у нас почав діяти безвідмовно і повсюдно? Втім, вже наступна прочитана новина повернула до реальності: Тернопільський міськрайонний суд своїм вироком залишив на волі тернополянина, який стріляв по людях з пневматичної зброї на зупинці громадського транспорту – із встановленням іспитового строку на один рік. Тепер містяни можуть бути спокійними: якщо заманеться неадеквату стрільнути по них ще хоч раз – може раптом статися, що й посадять. Може також статися, що когось із роботодавців навіть оштрафують аж на 100 тис. грн. за те, що “пригріли” в себе офіційно не оформленого працівника – саме почалася чергова “облава” на них. Уявляєте, в скільки разів могла б зрости ця сума в масштабах країни, в якій дотримання законодавства – це “святая святих”?