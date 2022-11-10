Холодний атмосферний фронт зумовлюватиме погоду цими днями на Тернопільщині. Через його вплив у краї буде прохолодно, місцями дощитиме, вночі та вранці утворюватимуться тумани.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 11 жовтня погоду області визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску та вплив вночі холодного атмосферного фронту.

«По області буде хмарно з проясненнями. Вночі можливі невеликі дощі. Вдень обійдеться без істотних опадів. Вночі та вранці утворюватиметься слабкий туман. Вітер північно – західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі залишатиметься на рівні 4 – 9°, вдень 7 – 12° тепла».

Як повідомила синоптик Наталка Діденко, з наступного тижня очікується похолодання. А поки температура повітря залишатиметься плюсовою.

«Температура повітря поки що не міняється: протягом дня очікується +8 +12 градусів. Дощ очікується місцями, невеликий. Похолодання очікується з наступного тижня. А ближче до наступних вихідних, 18-19 листопада, можливий сніг».

Отже, погода буде мінливою. Холодні ночі нагадують про швидкий прихід зими.