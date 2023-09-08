Петицію «Ремонт тротуару по вулиці Князя Острозького» підтримали на засіданні виконавчого комітету шостого вересня.

На сайті місцевих петицій її зареєстрували четвертого серпня і станом на шосте вересня вона набрала 306 голосів.

«Тротуар на вулиці Острозького в місті Тернополі – в жахливому стані, – написав у своєму зверненні Віталій Мінько. – Він є аварійний, а після легкого дощу стає непрохідним. По ньому небезпечно ходити, не кажучи вже про дитячі візочки чи інвалідні коляски. Я також часто ходжу по ньому, оскільки працюю недалеко, і кожного разу потрібно дивитись під ноги, щоб не впасти. У зв’язку з таким станом тротуару неможливо провести прибирання вулиці, проїхати з дитячим візком. Інваліду взагалі нереально рухатися по ньому. Вважаю, що цей тротуар повинен бути в переліку перших, які потрібно ремонтувати».

За результатом розгляду петиції управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології доручили організувати ремонт тротуару на вулиці Василя Костянтина Острозького.