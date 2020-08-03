За частиною 2 статті 289 ККУ слідчі Чортківського відділу поліції розпочали кримінальне провадження щодо 17-річного жителя села Кривеньке.

Неповнолітній проник на територію місцевого підприємства, викрав навантажувач та цілу ніч катався на ньому вулицями села, повідомляють у поліції.

Що транспортний засіб був у користуванні невідомої особи та ще й з не дуже вмілими навиками кермування помітили працівники агропідприємства, прийшовши зранку на роботу. Навантажував стояв на території з пошкодженнями. Про випадок було проінформовано поліцейських.

У ході оперативних заходів правоохоронці з’ясували, що вночі, зірвавши замок воріт, на територію підприємства проник місцевий 17-річний парубок. Хлопець всівся за кермо навантажувача і гасав ним нічним селом. Через брак водійського досвіду наїхав на стовп та огорожу, через що транспортний засіб було пошкоджено.

Наразі поліцейські встановлюють місце знаходження неповнолітнього. Тривають слідчо-оперативні заходи.