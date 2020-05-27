Повідомлення про крадіжку автомобіля «ВАЗ 2106» надійшло до працівників Шумського відділення поліції від мешканця села Онишківці. Автівку вкрали з подвір’я потерпілого.

Заявник розповів, що залишив ключі в замку запалювання , чим і скористався злодій.

На місце події виїжджали працівники поліції. Викрадений автомобіль правоохоронці виявили на узбіччі польової дороги за декілька кілометрів від села. Вже невдовзі поліцейські вийшли і на слід зловмисника.

Викрадачем виявився 17-річний мешканець райцентру. До села він прийшов разом зі знайомим, згодом встиг посваритися з другом та вже вночі подався назад до міста. Йдучи вулицею, побачив через незачинені ворота автомобіль та вирішив їхати чужим транспортом. До Шумська автокрадій не доїхав, покинув машину в полі і подався додому.

А вже невдовзі до нього прийшли працівники поліції. У скоєному юнак зізнався, каже хотів просто покататися.

Протиправна витівка завершилася кримінальним провадженням статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.