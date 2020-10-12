Захисники Соломії, яка вбила студента з Конго, кажуть, що в неї “значно погіршився стан здоров’я”.

Тернопільський апеляційний суд не знайшов підстав зменшити розмір застави підозрюваній в особливо тяжкому злочині, пише Реально.

12 жовтня 2020 року колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу представника підозрюваної Соломії Т. на ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 17 вересня 2020 року, якою підозрювану залишено під вартою до 8 листопада 2020 року.

Не погодившись із мірою запобіжного заходу, законний представник Соломії Т. подала апеляційну скаргу та просили зменшити розміри застави. У судовому засіданні вона вказала, що є єдиним годувальником у сім’ї, а визначена судом сума застави — 315 тис. 300 грн. є непомірною для неї, тому просила зменшити її до 115 тис. грн. Підозрювана та її захисник також підтримали апеляцію, вказавши на значне погіршення стану здоров’я Соломії Т.

Прокурор заперечив проти задоволення поданої апеляційної скарги, зазначивши, що на даному етапі сторона захисту вже почала знайомиться з матеріалами справи та результатами експертиз. У разі, якщо підозрювана вийде під заставу, будучи обізнаною, що їй загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі, існують ризики, що вона буде переховуватись від суду, та може незаконно впливати на свідків та експертів.

Заслухавши доповідь судді апеляційного суду, думку прокурора, доводи підозрюваної, її захисника та законного представника, перевіривши матеріали кримінального провадження, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду прийшла до висновку, що апеляційну скаргу законного представника Соломії Т. слід залишити без задоволення, а ухвали слідчого судді — без змін.

Варто нагадати, що органом досудового розслідування Соломії Т. висунуто підозру за ч.1 ст. 115 КК України, а саме — умисне вбивство 24-річного іноземного студента, що є особливо тяжким злочином; санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

Підозрювана своєї вини не визнає.