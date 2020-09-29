Безкоштовно і водночас протиправно вирішили одягти обновки двоє неповнолітніх тернополянок. Дівчатам та їх батькам довелося спілкуватися з поліцейськими.

Кримінальна подія трапилася у одному з торгових центрів Тернополя. З відділу жіночого одягу 17-річна та 16-річна зловмисниці винесли товар вартістю понад чотири тисячі гривень. Одяг юні тернополянки сховали в рюкзак, а ще одягли на себе в примірочній.

Крадіжку помітила одна з працівників магазину, вона одразу зателефонувала в поліцію. Вийти з торгового центру крадійкам не вдалося. Викрадене майно правоохоронці вилучили, а за фактом злочину розпочато кримінальне провадження.