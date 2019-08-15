Продукти харчування та засоби гігієни винесли вночі з магазину в одному із сіл Шумського району.

Поліцейські встановили, що до вчинення крадіжки причетні двоє неповнолітніх – 14-річний хлопець та 15-річна дівчина.

Повідомлення про крадіжку з крамниці надійшло до співробітників Шумського відділення поліції від продавчині. Прийшовши вранці на роботу, вона виявила порожні полиці з товаром. Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що до торгового закладу проникли через вікно.

Правоохоронці розшукали підозрюваних у крадіжці. Ними виявилося двоє неповнолітніх. Вони зізналися у протиправному.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Дії підлітків слідчі кваліфікують за частиною 3 статті 185 ККУ – крадіжка, повідомляють у поліції.