Обірвалося життя підполковника Ігоря Стопчака.

Про важку втрату повідомляє 44-та артилерійська бригада імені Данила Апостола.

“Непоправна втрата настала для 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола, для наших Збройних Сил, для нашої держави – 24 січня 2021 року передчасно пішов з життя один з кращих синів України – підполковник СТОПЧАК Ігор Дмитрович.

Командування та особовий склад бригади висловлює щирі слова співчуття рідним, близьким, друзям, знайомим, всім, хто знав покійного Ігоря Дмитровича та скорбить разом з Вами.

Це був справжній Офіцер, Людина з великої літери, порядний сім’янин та вірний захисник свого народу. З перших днів війни Ігор Дмитрович став на захист Батьківщини, пройшов “горнило” запеклих боїв 2014-2015 років і до останнього дня свого життя залишався “в строю”, залишався вірним Військовій Присязі, вірним українському народу”, – ідеться у дописі на сторінці бригади.