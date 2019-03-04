Неподалік Тернополя зникла чотирирічна дитина. ФОТО
03/03/2019 0
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Сьогодні, 3 березня, близько 19 години на території садового товариства «Пролісок» в селі Смиківці Тернопільського району пропав чотирирічний хлопчик – Тригук Матвій.
Про це повідомляють у поліції області.
Дитина була одягнута в вишневу куртку з капюшоном, чорні джинси, чорні зимові черевики та темно-синю шапку з вушками. Прикмети хлопчика: світле волосся, голубі очі.
Хто бачив Матвійка чи знає про його місце перебування, телефонуйте до поліцейських 067-471-66-23 на лінію 102 або за номером (067)247-10-61 (мама хлопчика – Наталія).
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