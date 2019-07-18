Зберігання та носіння бойових припасів без передбаченого законом дозволу інкримінують правоохоронці Тернопільщини уродженцю Збаража. Чоловік у дачному будинку переховував чималий арсенал вибухонебезпечних предметів.

В ході проведення профілактичних заходів з метою стабілізації криміногенної ситуації, реалізації державної політики у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, а також виявлення та вилучення з незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки, працівники управління карного розшуку спільно зі слідчими кримінальної поліції ще у травні 2019 року отримали оперативну інформацію про те, що чоловік на дачі у селі Смиківці зберігає зброю та боєприпаси. Впродовж кількох місяців оперативники перевіряли даний факт.

У ході проведення санкціонованого обшуку правоохоронці виявили та вилучили 19 корпусів до різних гранат,капсули-детонатори, більше пів кілограма пороху, патрони, електродетонатори, 19 запалів до ручних гранат та зброю. Обіг деяких з вилучених предметів на території України заборонений взагалі.

Звідки у чоловіка усі ці предмети, він не розповідає. Усе вилучене правоохоронці направили на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Під час перевірки з’ясувалося, що житель Тернопільської області перебуває у розшуку. Донецькі правоохоронці інкримінують чоловікові причетність до тяжких та особливо тяжких злочинів.

Підозрюваного затримали відповідно до статті 208 КПК. Чоловікові уже оголосили підозру за статтею 263 ККУ – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, повідомляють у поліції.