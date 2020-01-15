14 січня в лісопосадці поблизу села Великий Глибочок Тернопільського району місцеві мешканці виявили два предмети, схожі на застарілі боєприпаси.

Фахівці ДСНС, що прибули для ідентифікації підозрілої знахідки, встановили, що це артилерійські снаряди калібром 152 мм часів Другої світової війни.

До місця події для детального обстеження території та знешкодження вибухонебезпечних предметів направлено групу піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Тернопільській області.