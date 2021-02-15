Неподалік Тернополя зіткнулися рейсовий автобус і автомобіль. Є потерпілі. ФОТО

Тринадцятого лютого на трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, поблизу села Мишковичі зіткнулися іномарка та рейсовий автобус.

За попередньою інформацією, водій автомобіля CITROEN, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не врахував дорожню ситуацію та допустив зіткнення з автобусом MERCEDES-BENZ, який перевозив пасажирів за напрямком Чернівці-Тернопіль.

На момент аварії в салоні рейсового автобуса перебувало 16 пасажирів. На щастя, ніхто з них тілесних ушкоджень не отримав.

Внаслідок ДТП за меддопомогою звернувся кермувальник автівки та двоє його пасажирів. Один з потерпілих – шістнадцятирічний юнак.