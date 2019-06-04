У Тернопільському районі не розминулися вантажівка з мотоциклом. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 3 червня близько 23:20.

Слідчо-оперативна група, яка виїжджала на місце автопригоди встановила, що у аварії постраждали люди. На спуску в село Острів зіткнулися вантажний автомобіль MAN та двоколісний транспортний засіб, повідомляють у поліції.

Водія мотоцикла, жителя селища Велика Березовиця 1992 року народження, з політравмою, відкритим переломом кісток гомілки й перелом плеча, а також з закритою черепно-мозковою травмою та струсом госпіталізували.

За словами правоохоронців, водій вантажівки виїхав на смугу зустрічного руху, а коли помітив мотоцикліста, застосував екстрене гальмування та спробував повернутися на свою смугу. Проте в цей час мотоцикліст з метою уникнення зіткнення також вивернув кермо на зустрічну.

Коли приїхали правоохоронці, водія MAN(у) на місці не було. Він повернувся десь через годину після нещастя. Каже, що злякався і пішов шукати допомогу. За попередніми даними, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Подія внесена в ЄРДР відповідно до статті 286 ККУ.