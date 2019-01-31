Неподалік Тернополя згоріла дерев’яна будівля
31/01/2019 0
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Пожежа сталася 30 січня увечері у селищі Велика Березовиця Тернопільського району.
Як повідомляють у ДСНС, там горіла закинута дерев’яна господарська будівля площею 20 м. кв.
Вогнем знищено цю споруду.
Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
Пожежу ліквідовано черговим караулом частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загонцу спеціального призначення та 2-м відділенням 1-ї державної пожежно-рятувальної частини.
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