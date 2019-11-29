Водія-втікача розшукують оперативники Тернополя. Невідомий 29 листопада збив велосипедиста і залишив місце пригоди.

На лінію “102” надійшло повідомлення про те, що в селі Ігровиці, неподалік церкви, не розминулися автомобіль та велосипед. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група, повідомляють у поліції.

За попередньою інформацією, невідомий транспортний засіб, який рухався в напрямку Тернополя, збив чоловіка на двоколіснику. Потерпілий – житель села Ігровиця, 1961 року народження. Він загинув на місці події.

Очевидці, які помітили тіло на дорозі кажуть, що поруч стояв і білий бус марки RENAULT, що поїхав в напрямку обласного центру.

Правоохоронці звертаються до водіїв, які в період з 19:00 по 19:30 проїжджали через село Ігровиця і мають в салонах відеореєстратори, допомогти встановити особу втікача. Інформацію можна повідомити на лінію “102” або за номерами телефонів: 27-13-29, (067)935 49 11. Анонімність гарантується.

Дана подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 286 частина 2 ККУ.