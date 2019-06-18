Мешканці Тернопільщини вкотре повідомляють про поширення отруйної рослини, яка при дотику дає токсичну реакцію – опіки різної важкості.

Йдеться про борщівник Сосновського, який щороку дошкуляє жителям Тернопільської області, пишуть Тернополяни.

“Плантацію” цієї рослини помітили на узбіччі дороги між селами Почапинці та Підгороднє Тернопільського району. Незадовго до цього у мережі повідомляли про активізацію рослини на греблі між Зборовом та Погрібцями.

Нагадаємо, що у Тернополі уклали угоду зі спеціальним підприємством, яке знищуватиме небезпечну рослину. Ті, хто бачить борщівник, що росте у місті, можуть повідомляти про це в управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради чи на довідку міської ради 1580.

Довідка з “Вікіпедії”:

Борщівник Сосновського (Heracleum sosnowskyi Manden.) – отруйна багаторічна рослина родини Окружкових (Apiaceae), в дикому вигляді поширена на Кавказі. Відноситься до інтродукованих в Україну, вважається карантинною рослиною, трапляється майже по всій території – на луках, по берегах річок, вздовж доріг, в лісосмугах. Борщівник Сосновського, нарівні з борщівником Мантегацці (H. mantegazzianum Manden.) та борщівником персидським (H. persicum Manden.) є активними інвазивними видами в Європі та Україні, проти яких розгорнута боротьба.