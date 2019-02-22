Неподалік Тернополя впіймали двох браконьєрів

22/02/2019 Розмір тексту:

20 лютого 2019 року під час проведення рибоохоронного рейду у Тернопільському районі працівниками Тернопільського рибоохоронного патруля виявлено порушення природоохоронного законодавства.

На р. Серет загальнодержавного значення, біля с. В. Глибочок, виявлено двох місцевих чоловіків, які ловили рибу забороненим знаряддям лову – сітками ставними. Порушникам вдалось зловити 20 шт. карася сріблястого загальною вагою 3,2 кг.

Збитки, завдані рибному господарству, становлять 340 грн.

На громадян складено 2 адміністративні протоколи за ч.4 ст.85 КУпАП. Заборонені знаряддя лову вилучені ( 3 сітки ставних та металічний човен).

Управління Державного агентства рибного господарства у Тернопільській області закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись встановлених правил рибальства. Якщо Ви помітили порушення, прохання терміново повідомляти на цілодобову «Гарячу лінію» Тернопільського рибоохоронного патруля: (0352) 27-70-34 та (097) 427-85-95.