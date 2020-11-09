Минулої п’ятниці на лінію “102” Борщівського відділення поліції о 8:45 надійшло повідомлення про аварію з травмованою особою.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, на дорозі Тернопіль-Скалат-Борщів-Жванець в селі Кривче водій автомобіля VOLKSWAGEN PASSAT не врахував дорожню ситуацію, не вибрав безпечну швидкість та збив місцеву мешканку. Жінка, 1983 року народження, рухалася в попутному з авто напрямку. В результаті удару потерпілу госпіталізували до хірургічного відділення.

У неї закрита черепно-мозкова травма, струс, закрита травма поперекового відділу хребта, переломи поперекових хребців.

Ще один пішохід опинився під колесами автомобіля 7 листопада. В селі Біла Тернопільського району водій автомобіля Skoda Octavia збив невідомого чоловіка. Останній переходив проїжджу частину дороги за межами пішохідного переходу.

Про нещастя поліцію та швидку повідомив сам кермувальник іномарки. Потерпілого бригада екстреної медичної допомоги забрала до лікарні, але дорогою до медзакладу він помер.