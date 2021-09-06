Дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками трапилася 3 вересня біля села Великий Ходачків Тернопільського району.

Про подію, близько 21 години, повідомив один з учасників ДТП.

На місце пригоди виїхали працівники слідчо-оперативної групи. Попередньо поліцейські з’ясували, що водій автомобіля «OPEL VECTRA», рухаючись автодорогою “Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знамянка”, скоїв наїзд на велосипедиста. Чоловік переїжджав дорогу в неосвітленому місці.

69-річний мешканець Великого Ходачкова від отриманих травм загинув на місці пригоди.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Транспортний засіб вилучили.

Триває слідство.