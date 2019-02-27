Неподалік Тернополя водій збив пішохода

27/02/2019 Розмір тексту:

У селі Біла Тернопільського району водій автомобіля ВАЗ-2107 збив перехожого. Потерпілий – житель села Малашівці, 1994 року народження.

Інформація про дорожньо-транспортну пригоду надійшла на лінію “102” 27 лютого близько 5 ранку. За попередніми даними, потерпілий на момент аварії перебував у стані алкогольного сп’яніння. Швидку та поліцейських викликав сам кермувальник.

Травмованого з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

Подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 286 частина 1 ККУ, повідомляють у поліції.