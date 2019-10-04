У Петриківському геріатричному пансіонаті діятиме відділення паліативної допомоги. Там зможуть перебувати невиліковно хворі краяни й отримувати якісну медичну та психологічну підтримку.

Петриківський геріатричний пансіонат працює з 1975 року. Нині тут проживає близько двохсот людей похилого віку, серед них – люди з інвалідністю та 9 переселенців.

«Основним джерелом доповнення фінансування пансіонату є кошти із спеціального фонду, а саме: виробництво продукції підсобного господарства та кошти органів Пенсійного фонду для покращення матеріального становища, а також харчування підопічних», – пояснює директор департаменту соціального захисту ОДА Вадим Боярський. Підопічні пансіонату забезпечені чотирьохразовим харчуванням, одягом, взуттям, м’яким інвентарем.

«Пансіонат має автономне опалення, забезпечується питною водою з артезіанської свердловини, має пральню, харчоблок.

Підсобне господарство має в своєму користуванні 4 га сільгоспугідь, свинарник. Крім цього, працює бібліотека та відділення краєзнавчого музею Тернопільського педагогічного університету. Студенти та члени різних благодійних організацій допомагають проводити святкування та різноманітні церемонії. Щотижня мешканці пансіонату мають змогу зустрічатися із священиком».

При пансіонаті також діє реабілітаційне відділення і фізіотерапевтичний кабінет. Цього року там завершили будівництво адміністративного корпусу. Відтак у вивільненому приміщенні планують відкрити відділення паліативної допомоги, в якому наразі є велика потреба. Софія Романська