Неподалік Тернополя вантажний потяг переїхав чоловіка

28/02/2019 0
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Під колесами вантажного локомотиву загинув чоловік.

Як повідомляють у поліції, нещастя трапилося 28 лютого близько 11:20 на колії в Тернопільському районі. Потяг рухався за напрямком Тернопіль-Березовиця.

Під час руху машиніст відчув проблеми в гальмівній системі. Аби її виправити, вийшов його помічник. Чоловік мав перевірити усі 52 вагони.  В якийсь момент потяг рушив і травмував чоловіка.

Його ушкодження виявилися не сумісними з життям. Він загинув на місці події. На місці події працює слідчо-оперативна група та встановлює усі причини.

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