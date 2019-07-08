Повідомлення про тіло жінки на колії повідомив машиніст електропоїзда у понеділок, 8 липня.

Невідому він виявив близько 9:15 в межах станції “Тернопіль” у селі Біла.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, загибла жінка не місцева, на вигляд їй близько 70 років. Як зазначають у поліції, особа невідомої встановлюється.

Оперативники з’ясовують час смерті пенсіонерки та потяг, який її збив.

Вирішується питання про внесення даного факту в Єдиний реєстр досудових розслідувань.