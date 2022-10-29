29 жовтня поблизу Великих Бірок перекинувся рейсовий автобус сполученням «Кам’янець-Подільський – Тернопіль».

Як повідомили у ДСНС, до місця події негайно вирушило чергове відділення аварійно-рятувальної частини. Рятувальники надавали домедичну допомогу потерпілим, а також допомагали працівникам бригад ЕМД.

За попередньою інформацією, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди зазнали травмування 6 осіб (з них 1 дитина). Усі пасажири (16 осіб) деблоковані з салону автобуса до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.

Обставини виникнення надзвичайної події з’ясовуються.