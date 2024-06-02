На Тернопільщині перекинулась цистерна з пальним, на місці працюють рятувальники.

О 11:43 надзвичайники отримали повідомлення про ДТП (перекидання бензовоза) на автодорозі М-19 «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече» поблизу села Воля Микулинецької територіальної громади. На місце події було направлено чергове відділення 25 ДПРП 12 ДПРЧ (селище Микулинці).

По прибутті встановлено, що паливозаправник перевозив 30 тонн дизпалива, витоку з цистерни немає, лише є незначний витік з самого сідельного тягача.

Співробітниками ДСНС здійснено заходи щодо недопущення виникнення пожежі та змивання пального з проїжджої частини дороги. Перекриття дороги міжнародного значення немає, працівниками поліції організовано рух однією смугою.

Очікується інший паливозаправник для проведення перекачування пального та подальшого підняття цистерни.