Неподалік Тернополя горіла сауна

14/01/2019 0
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13 січня вранці в селі Чистилів Тернопільського району виникла пожежа в приміщенні сауни, що розташована в двоповерховій житловій будівлі.

Як повідомляють у ДСНС, вогнем пошкоджено дерев’яне облицювання стін на площі 3 м. кв.

Ймовірна причина виникнення пожежі – порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації теплогенеруючих приладів.

Матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом державної пожежно-рятувальної частини.

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