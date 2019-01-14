Неподалік Тернополя горіла сауна
14/01/2019 0
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13 січня вранці в селі Чистилів Тернопільського району виникла пожежа в приміщенні сауни, що розташована в двоповерховій житловій будівлі.
Як повідомляють у ДСНС, вогнем пошкоджено дерев’яне облицювання стін на площі 3 м. кв.
Ймовірна причина виникнення пожежі – порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації теплогенеруючих приладів.
Матеріальні збитки встановлюються.
Пожежу ліквідовано черговим караулом державної пожежно-рятувальної частини.
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