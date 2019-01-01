Неподалік Тернополя гонщик на “Porshe” скоїв серйозну аварію. ФОТО

01/01/2019 0
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Жахлива дорожньо-транспортна пригода сталася вранці 30 грудня на автодорозі Тернопіль-Львів-Рава-Руська, поблизу села Довжанка.

Як повідомляють у поліції, там не розминулося два транспортних засоби.

Водій іномарки “Porshe”, здійснюючи обгін, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем “ВАЗ 21099”. В результаті аварії, кермувальник “ВАЗа” отримав тілесні ушкодження.

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