На трасі “Львів-Тернопіль”, неподалік виїзду з нашого міста, ускладнений рух транспорту.

Про це повідомили у патрульній поліції Тернопільщини.

За інформацією правоохоронців, там сталося ДТП.

“У зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою з потерпілими, що сталася на 5-му км автодороги М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська, неподалік виїзду з міста Тернополя, рух транспорту ускладнений.

На місці працюють патрульні, медичні працівники та слідчий по ДТП.

Плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації.

Кермуйте відповідально, неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху та не перевищуйте швидкісний режим”, – ідеться у повідомленні.