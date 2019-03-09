Неподалік Тернополя досі гниють гори трупів. ВІДЕО
Скотомогильник під Тернополем досі не ліквідували.
Ось так виглядало звалище рештків тварин близько місяця тому між селом Кип’ячка і селищем Велика Березовиця. Цю територію в оренду взяло ТОВ “Біобластер”. Йому за облаштування такого скотомогильника виписали штраф і зобов’язали вивезти рештки. Гори кісток, нутрощів і голів тварин мали забрати до 1 березня. Але замість ліквідувати – частину скотомогильника підпалили, повідомляє TV-4.
Окрім цього, ТОВ “Біобластер” звернулось в Держекоінспекцію із проханням про перенесення терміну у зв’язку із тим, що вони не встигають вивезти рештки. Тепер на виробництві зобов’язались вивезти скотомогильник до 11 березня.
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