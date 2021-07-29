У селі Прошова Великогаївської громади дерево проламало дах школи. Це сталося вчора під час зливи.

Про це Суспільному розповів голова громади Олег Кохман.

За його словами, шифер пошкодило на 50 квадратних метрах.

“Була в нас робоча група, яка напрацьовує варіанти щодо ліквідації. Ми говорили з начальником освіти, що ми можемо зробити зараз першочергово. Домовилися, що вони проводять зараз розрахунки, щоб 50 квадратних метрів замінити, встановити шифер новий”, – каже Кохман.

У селі Козівка цієї громади обірвало лінію електропередач. За словами речниці обленерго Наталії Лисак, працівники обленерго відновлюють електропостачання.

У селах Смолянки та Скоморохи під час негоди впали дерева. Зараз комісії з надзвичайних ситуацій Великогаївської громади об’їжджає села та оглядає наслідки негоди. Потім підраховуватимуть збитки.